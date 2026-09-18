Cansu Kocakurt kimdir? Kazada hayatını kaybeden genç öğretmenin bebeğinin sağlık durumu

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazası eğitim camiasını yasa boğdu. Kazada müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybederken, 3 aylık bebeğinin sağlık durumu merak konusu oldu. “Cansu Kocakurt kimdir?”, “Kaza nasıl oldu?”, “Bebeğinin sağlık durumu nasıl?” ve “Genç öğretmen nerede görev yapıyordu?” soruları araştırılıyor. Amasra Tüneli çıkışında meydana gelen kazada otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu Cansu Kocakurt ağır yaralandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CANSU KOCAKURT KİMDİR?

Cansu Kocakurt, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu’nda görev yapan müzik öğretmeniydi. 35 yaşındaki genç öğretmen, mesleğiyle eğitim camiasında tanınıyordu. Kocakurt’un vefatı öğrencileri, meslektaşları ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

CANSU KOCAKURT NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Cansu Kocakurt, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, kayınpederi H.Ç.K.’nin kullandığı otomobil, Amasra Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi. Kazada otomobilde bulunan Cansu Kocakurt, 3 aylık bebeği ve sürücü yaralandı.

CANSU KOCAKURT’UN BEBEĞİNİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazada yaralanan Cansu Kocakurt’un 3 aylık bebeği U.M.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Tedavisinin devam ettiği ve doktorların takip sürecini sürdürdüğü bildirildi.

CANSU KOCAKURT HANGİ OKULDA GÖREV YAPIYORDU?

Cansu Kocakurt’un Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç öğretmenin ölümü, görev yaptığı okul ve çevresinde de büyük üzüntü oluşturdu.

AMASRA’DAKİ KAZA NASIL OLDU?

Kaza, Bartın-Amasra kara yolunda bulunan Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

CANSU KOCAKURT NE ZAMAN DEFNEDİLDİ?

Kazada hayatını kaybeden Cansu Kocakurt, memleketi Karabük’te düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları, öğrencileri ve eğitim camiasından çok sayıda kişi katıldı.

KAZADA BAŞKA KİMLER YARALANDI?

Kazada Cansu Kocakurt’un yanı sıra 3 aylık bebeği ve otomobili kullanan kayınpederi H.Ç.K. de yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.