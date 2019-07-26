Cansu Dere'nin yaz güzelliği sosyal medyayı salladı! Mavi bikinisi olay oldu
Son günlerde yeni projesiyle gündeme gelen Cansu Dere, bu sefer bikinili sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Mavi bikinisi ile paylaşım yapan güzel oyuncu takipçilerinden tam not aldı.
Yayınlandığı dönem fırtınalar estiren Ezel dizisinin başarılı oyuncusu Cansu Dere, son günlerde yeni projeleriyle gündeme gelirken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Hem manken hem de oyuncu olan Cansu Dere, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı mavi bikinili paylaşımıyla herkesi kendine hayran bıraktırdı.
Cansu Dere'nin ''Yaz'' notu ve güneş emojisi ile paylaştığı bikinili fotoğrafına kısa süre binlerce beğeni gelirken, güzel oyuncunun takipçileri bir yandan da övgülere boğdu. Dere'ye birçok takipçisi, kalpli emoji koyarak çok güzel olduğunu söyledi.
Dere'nin paylaşımına Şahsiyet dizisinde başrolünü paylaştığı Onur Saylak ateş emojisi koyarak yorum yaptı.
Öte yandan, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak yeni dizisi için Cansu Dere ile anlaştıklarını duyurmuştu.