Cansu Dere'nin yaz güzelliği sosyal medyayı salladı! Mavi bikinisi olay oldu

Cansu Dere'nin ''Yaz'' notu ve güneş emojisi ile paylaştığı bikinili fotoğrafına kısa süre binlerce beğeni gelirken, güzel oyuncunun takipçileri bir yandan da övgülere boğdu. Dere'ye birçok takipçisi, kalpli emoji koyarak çok güzel olduğunu söyledi.