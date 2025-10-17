BIST 10.087
Cansu Dere'nin kariyerinde zirve! Dünyaca ünlü isim ile başrol oynayacak

Oyuncu Cansu Dere, Portekizli aktör Diogo Morgado ile 'Portekiz Aşkı' adlı filmde başrolü paylaşacak.

Cansu Dere'nin kariyerinde zirve! Dünyaca ünlü isim ile başrol oynayacak

Hem 'Ezel' dizisinde 'Eyşan' karakteriyle hafızalara kazınan hem de 'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya' rolüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Cansu Dere'den yeni proje müjdesi geldi.

Cansu Dere'nin kariyerinde zirve! Dünyaca ünlü isim ile başrol oynayacak

Ünlü oyuncunun 'Portekiz Aşkı' filminde Diogo Morgado ile başrolü paylaşacağı öğrenildi.

Cansu Dere'nin kariyerinde zirve! Dünyaca ünlü isim ile başrol oynayacak

Diogo Margodo, 'The Bible' adlı dizideki 'İsa' rolüyle dünya çapında etki yaratmıştı.

Cansu Dere'nin kariyerinde zirve! Dünyaca ünlü isim ile başrol oynayacak

Filmde Cansu Dere, iş hayatında başarılı ama özel yaşamında yalnız bir itibar yöneticisi olan 'Yasemin' karakterini canlandıracak.

