Cansu Dere'nin kariyerinde zirve! Dünyaca ünlü isim ile başrol oynayacak
Oyuncu Cansu Dere, Portekizli aktör Diogo Morgado ile 'Portekiz Aşkı' adlı filmde başrolü paylaşacak.
Hem 'Ezel' dizisinde 'Eyşan' karakteriyle hafızalara kazınan hem de 'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya' rolüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Cansu Dere'den yeni proje müjdesi geldi.
Ünlü oyuncunun 'Portekiz Aşkı' filminde Diogo Morgado ile başrolü paylaşacağı öğrenildi.
Diogo Margodo, 'The Bible' adlı dizideki 'İsa' rolüyle dünya çapında etki yaratmıştı.
Filmde Cansu Dere, iş hayatında başarılı ama özel yaşamında yalnız bir itibar yöneticisi olan 'Yasemin' karakterini canlandıracak.
