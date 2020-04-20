Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün hakkında inanılmaz gaf! Bakın ne dedi

Bugün Albawaba internet sitesinden gelen haber magazin kamuoyunda şok etkisi yarattı. Sitenin verdiği habere göre, ünlü oyuncu Cansu Dere, kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün hakkında söylediği sözler herkesi şaşırttı. İddiaya göre Dere, Büyüküstün için “Vücudu erkek gibi” sözlerini sarf etti.