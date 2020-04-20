Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün hakkında inanılmaz gaf! Bakın ne dedi
Ürdün'de yayın yapan bir internet sitesinden gelen iddia magazin gündemine bomba gibi düştü! Oyuncu Cansu Dere'nin meslektaşı Tuba Büyüküstün'e “Vücudu erkek gibi” dediği iddia edildi. Ortaya çıkan bu haber şok etkisi yarattı.
Bugün Albawaba internet sitesinden gelen haber magazin kamuoyunda şok etkisi yarattı. Sitenin verdiği habere göre, ünlü oyuncu Cansu Dere, kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün hakkında söylediği sözler herkesi şaşırttı. İddiaya göre Dere, Büyüküstün için “Vücudu erkek gibi” sözlerini sarf etti.
Cansu Dere'nin gelen tepkiler üzerine meslektaşı Tuba Büyükstün'den özür diledi ancak bu sözler gündeme bomba gibi düştü. Habere göre; bir muhabir Cansu Dere’ye Türkiye’de en güzel vücuda sahip aktrisleri sordu.
"Onun vücudu erkek gibi": Ünlü oyuncu, Tuba Büyüküstün’ün adını vermeyince gazeteci, “Ya Tuba Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu sordu.
Dere’nin yanıtı “Onun vücudu erkek gibi” oldu. Cansu Dere, bu şok yorumu için ise pişman olup “Yaptığım zorbalıktı. Beni affet” diyerek meslektaşından özür diledi.