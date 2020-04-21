Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması geldi! 'Gerçekten çok üzüldüm'

"Şaşırdım ve üzüldüm": Ortaya çıkan haberler sonra güzel oyuncu Cansu Dere, TV100'den Birsen Altuntaş'a konuştu ve şu sözleri kullandı: "Yurt dışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm.”