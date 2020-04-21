Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması geldi! 'Gerçekten çok üzüldüm'
Ürdün merkezli bir internet sitesinin yaptığı haber ile ilgili oyuncu Cansu Dere'den açıklama geldi. İddiaya göre, Dere, meslektaşı Tuba Büyüküsün için 'vücudu erkeğe benziyor' dediği iddia edildi.
Ürdün menşeli Albawaba internet sitesinin yaptığı haber Türkiye'de magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Sitenin iddiasına göre, oyuncu Cansu Dere, meslektaşı Büyüküstün için “Vücudu erkek gibi” sözlerini sarf etti. Bu iddianın ardından gözlerin çevrildiği Dere'den açıklama geldi.
"Şaşırdım ve üzüldüm": Ortaya çıkan haberler sonra güzel oyuncu Cansu Dere, TV100'den Birsen Altuntaş'a konuştu ve şu sözleri kullandı: "Yurt dışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm.”
Cansu Dere Kimdir?
Cansu Dere, 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yunanistan göçmeni bir aileden gelen Cansu Dere’nin bir erkek kardeşi bulunmaktadır.
İlk ve orta öğretimini İzmir’de tamamlayan Dere, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'ndeki eğitimini, 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçilip profesyonel mankenlik yapmaya başlamasının ardından yarıda bıraktı.