Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'le olan son görüşmesini ilk defa anlattı, gözyaşları sel oldu! ''Meğer onu son görüşümmüş''

2009'da başlayan ve 20 Haziran 2011'de 71. bölümüyle son bulan Ezel dizisi, Türk televizyon tarihinin en etkileyici ve en çok izlenen yapımlarından biri olarak hala çok konuşuluyor. Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakteri, uzun yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmezken; dizinin kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Barış Falay, Bade İşçil, Haluk Bilginer, Kıvanç Tatlıtuğ ve Berrak Tüzünataç gibi isimler de yer almıştı.

Dizinin en popüler karakterinden biri olan Eyşan'ı canlandıran oyuncu Cansu Dere, ilk kez Tuncel Kurtiz'i son gördüğü anları anlattı, kimse gözyaşlarını tutamadı. Bakın neler söyledi...