Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'le olan son görüşmesini ilk defa anlattı, gözyaşları sel oldu! ''Meğer onu son görüşümmüş''
Türk dizi tarihine damgasını vuran geçmişten günümüze hala en çok izlenilen diziler arasında ilk sıralarda olan Ezel'in unutulmaz karakteri "Ramiz Dayı" karakterini canlandıran Tuncel Kurtiz, Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi belgeseliyle yeniden anıldı. Belgeselde konuşması için yer verilen ünlü oyuncu Cansu Dere, usta oyuncuyla son görüşmesini ilk kez anlatarak "Meğer o, onu son görüşümmüş" sözleriyle duygulandırdı.
2009'da başlayan ve 20 Haziran 2011'de 71. bölümüyle son bulan Ezel dizisi, Türk televizyon tarihinin en etkileyici ve en çok izlenen yapımlarından biri olarak hala çok konuşuluyor. Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakteri, uzun yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmezken; dizinin kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Barış Falay, Bade İşçil, Haluk Bilginer, Kıvanç Tatlıtuğ ve Berrak Tüzünataç gibi isimler de yer almıştı.
Dizinin en popüler karakterinden biri olan Eyşan'ı canlandıran oyuncu Cansu Dere, ilk kez Tuncel Kurtiz'i son gördüğü anları anlattı, kimse gözyaşlarını tutamadı. Bakın neler söyledi...
Ramiz Dayı'nın hayatı ve Tuncel Kurtiz'in sanat yolculuğu, yeni yayınlanan Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi belgeselinde yakın dostlarının ve meslektaşlarının anlatımlarıyla yeniden hatırlatıldı.
"MEĞER ONU SON GÖRÜŞÜMMÜŞ"
Belgeselde söz alan Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'le paylaştığı son anıyı anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan oyuncu, aralarındaki o unutulmaz sohbeti şöyle aktardı:
"Bir gün geldi, sohbet ettik. 'Alkol içelim mi?' dedi. İçelim dedim ama ben çok sevmem, bardağa buz koydum. Bana kızdı, 'Bu bardağın içine buz konmaz' dedi. Biraz içtik, sonra gitti… Meğer o, onu son görüşümmüş."