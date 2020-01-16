Cansu Dere Sinem Kobal'a komşu oldu yeni evinin kirası dudak uçuklattı
BEBEK'teki yalı dairesine hırsız giren Ferhat ile Şirin dizisinin yıldızı Cansu Dere, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'na komşu oldu, Emirgan'a taşındı.
Ferhat ile Şirin dizisinin yıldızı Cansu Dere, talihsiz bir olay yaşamış, Bebek'teki evine hırsız girince taşınmıştı. Bebek'in ardından Aşiyan'da 20 bin TL'lik kira ile oturan Dere, Kandilli'de daha güvenlikli yine boğaz manzaralı bir daire tutmuştu. Ancak uzak olduğu düşüncesiyle Bebek'teki evine geri dönmüştü.
Dere, şimdilerde aradığı evi yakın arkadaşı olduğu Sinem Kobal'ın yanı başında buldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın hemen alt sokağındaki yalıya taşınırken görüntülenen Cansu Dere, 25 milyon TL değerinde 4 katlı bir villaya taşındı.
Dere'nin yeni evinin kirası ise duyanların dudaklarının uçuklamasına neden oluyor. Dere, Emirgan'daki ev için tam 15 bin TL kira ödüyor. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Emirgan'daki evine eşya taşınırken görüntülenen Dere, basına yakalanmasına ise çok sinirlendi. Dere, ''Bizi nasıl bulurlar'' diyerek de isyan etti.
Peki, Cansu Dere kimdir?
1980 yılında Ankara'da doğdu. Yunanistan göçmeni bir aileden olan Cansu Dere, İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçildi ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı.