Cansu Dere Sinem Kobal'a komşu oldu yeni evinin kirası dudak uçuklattı

Dere'nin yeni evinin kirası ise duyanların dudaklarının uçuklamasına neden oluyor. Dere, Emirgan'daki ev için tam 15 bin TL kira ödüyor. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Emirgan'daki evine eşya taşınırken görüntülenen Dere, basına yakalanmasına ise çok sinirlendi. Dere, ''Bizi nasıl bulurlar'' diyerek de isyan etti.