Cansu Dere Sadakatsiz'le yeniden parladı ödül pozuyla nispet paylaşımı

Cansu Dere, şimdilerde Caner Cindoruk ile beraber Sadakatsiz dizisinde rol oluyor. Dizide Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin Sadakatsiz dizisi de çok sevildi her hafta ilgiyle takip ediliyor. Fakat Cansu Dere, hala dillerden düşmeyen Ezel dizisindeki karakteri Eyşan'la da anılıyor.