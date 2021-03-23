Cansu Dere Sadakatsiz'le yeniden parladı ödül pozuyla nispet paylaşımı
Kanal D'deki Sadakatsiz dizisiyle Cansu Dere'nin yıldızı parladı. Yılın en beğenilen kadın oyuncusu seçilen Dere, pozunu verdi.
Cansu Dere, şimdilerde Caner Cindoruk ile beraber Sadakatsiz dizisinde rol oluyor. Dizide Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin Sadakatsiz dizisi de çok sevildi her hafta ilgiyle takip ediliyor. Fakat Cansu Dere, hala dillerden düşmeyen Ezel dizisindeki karakteri Eyşan'la da anılıyor.
Eyşan karakterinin üzerinden uzun yıllar geçmesine ve üzerine birçok dizide yer almasına rağmen Cansu Dere, sosyal medyada adından söz ettirirken Eyşan da unutulmuyor. O dönem yıldızı Eyşan karakteriyle parlayan Dere, şimdi Sadakatsiz'deki Asya ile çok konuşuluyor.
Caner Cindoruk ile uyumu da beğenilen Cansu Dere'nin yıldızı Sadakatsiz dizisiyle yeniden parladı denebilir. Başarılı oyunculuk performansıyla her çarşamba akşamı parmak ısırtan güzel oyuncu, başarısının karşılığını da alıyor.
Cansu Dere, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen "2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni"nde "yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu" seçildi.