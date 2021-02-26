Cansu Dere Melis Sezen Sadakatsiz'in setinden paylaştı ikili mest etti

Sadakatsiz dizisinde iki düşman olan Melis Sezen ve Cansu Dere, sosyal medyada ise düşman çatlatıyor. Kanal D'nin yüzünü güldüren dizisi Sadakatsiz'in iki güzel oyuncusu, dizide bir araya gelmeseler de sosyal medyada bir araya gelebileceklerini herkese gösterdi.