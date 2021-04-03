Cansu Dere gidiyor yerine bakın kim geliyor Sadakatsiz dizisi için ortalığı karıştıran iddia
Kanal D'nin sevilen dizisi için ortaya atılan iddia sosyal medyayı birbirine kattı. Cansu Dere'nin 3 bölüm sonra ayrılacağı iddia edildi.
Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi 'Sadakatsiz' ile ilgili herkesi şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı.
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Dizide bir anda ortadan kaybolan Melis Sezen'in senaryo gereği kadrodan ayrılacağı konuşulurken seyircileri ters köşe yapacak yeni bir söylenti yayılmaya başladı.
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Uçan Karga isimli bir sosyal medya hesabının iddiasına göre Cansu Dere, 3 bölüm sonra Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor.
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Veda eden Cansu Dere'nin yerine ise Serenay Sarıkaya geleceği ve başrolde yer alacağı söylendi.
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