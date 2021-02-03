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Cansu Dere Demet Özdemir Esra Bilgiç'in estetiksiz halleri şok etti! Gören tanıyamadı

Doğduğun Ev Kaderindir, Sadakatsiz, Ramo dizilerinin yıldızları ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri görenleri şaşkına çevirdi.

Sürekli ekran önünde gördüğümüz ünlülerin estetiksiz eski halleri görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar içinde geçirdikleri operasyonlarla bambaşka birine dönüşen ünlüleri gören hayranları şaşkına döndü. 

İşte ünlülerin estetiksiz halleri...

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Almeda Abazi

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Didem Soydan

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Fahriye Evcen

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