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Cansu Dere ayrılıyor mu? Sadakatsiz'de kimse bunu beklemiyordu Asya kanlar içinde kaldı

Cansu Dere ayrılıyor mu? Sadakatsiz'de kimse bunu beklemiyordu Asya kanlar içinde kaldı

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de dün gece heyecan doruk seviye çıktı. Sosyal medyaya damgasını vuran dizide 'Cansu Dere ayrılacak mı?' sorusu çok konuşuldu.

Cansu Dere ayrılıyor mu? Sadakatsiz'de kimse bunu beklemiyordu Asya kanlar içinde kaldı

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder ve Yeliz Kuvancı'nın paylaştığı 'Sadakatsiz' dün akşam 27. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüme Asya ile Derin arasındaki konuşma ve Asya'nın vurulması damga vurdu.

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Cansu Dere ayrılıyor mu? Sadakatsiz'de kimse bunu beklemiyordu Asya kanlar içinde kaldı

Selçuk'un annesinin cenazesine gitmek üzereyken Faruk'un kaçırdığı Asya, gözlerini Derin'in karşısında açtı.

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Cansu Dere ayrılıyor mu? Sadakatsiz'de kimse bunu beklemiyordu Asya kanlar içinde kaldı

İkili nasıl kurtulacaklarını düşünürken; Gönül de Didem'in üzerine gitti.

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Cansu Dere ayrılıyor mu? Sadakatsiz'de kimse bunu beklemiyordu Asya kanlar içinde kaldı

Didem, Gönül Güçlü'yü; Derin'in tüm bunları kendisinin planladığını ve bir şekilde geri geleceğini söyledi. 

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