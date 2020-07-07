Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği! Koronavirüs modası oldu

"Ne kadar doğal olursa o kadar iyi"

Tufan sözlerini, "Biz de daha önce görüştüğümüz kişiler vasıtasıyla düğün salonlarını aramaya başladık. Onlardan da ufak ufak talepler gelmeye başladı. Her türlü görseli gönderiyoruz. Ne kadar doğal olursa o kadar iyi. Birinci kalite makyaj ve saç yoğun talep görüyor. Daha realist, gerçek yüz hatlarına uygun makyaj ve saç olan ürünler daha çok talep ediliyor" diye konuşarak noktaladı.