Cansız bedeni derede bulunan İkra Nur Tirsi'nin babası söyledi: Konuşmaması için öldürüldü
Türkiye gündemini sarsan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. İkra Nur'un babası, "Görmemesi gereken bir şeyi görmüş ve konuşacağı için öldürülmüş olabilir." ifadelerini kullandı.
Cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Adaköy Deresi kenarında bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin babası Serdar Tirsi kızının görmemesi gereken bir şeyi gördüğü ve konuşacağı için öldürülmüş olabileceğini söyledi.
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Baba Serdar Tirsi, dere uzak olduğu için İkranur'un oraya gidemeyeceğini düşündüklerini, bu yüzden dereye bakılmadığını belirtti.
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Acılı baba Serdar Tirsi, şöyle konuştu: Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik. Emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik.
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"Konuşmasın diye öldürdü"
Derenin üst tarafları arandı dereye en son girildi. İkranur konuşabiliyor sonuçta anlatabilir, konuşmasın diye öldürdü.
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