Cansever'den hastane sonrası ilk paylaşım! Sevenlerine seslendi...
Usta şarkıcı Cansever sevenlerine çok güzel bir haber verdi. Tedavi sonrası ilk kez dışardan paylaşım yapan Cansever ilik nakli olduktan sonraki süreci anlattı.
Almanya’da lösemi tedavisi gören ve yaklaşık 1 ay önce ilik nakli operasyonu geçiren Cansever, uzun bir aranın ardından ilk kez hastaneden dışarı çıktı.
Sanatçı, güzel havayı fırsat bilerek kısa bir yürüyüş yaptı ve o anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Cansever, yayınladığı videoda kendisi için dua eden herkese teşekkür ederek şu sözleri söyledi:
“Bugün hava çok güzel Almanya’da ve ilk defa dışarı çıkıyorum 5 hafta sonra. Bana dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz. Dualarınızı eksik etmeyin.”