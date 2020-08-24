Cansel Elçin Zeynep Tuğçe Bayat ile evlendi Instagram'da böyle duyurdu

Cansel Elçin, evlilik haberini sevenleriyle sosyal medya hesabından paylaştı ve oldukça romantik bir mesaj yayımladı. Elçin yazdıklarında şunları kaleme aldı:

''Hayatımın en güzel günü. seni çok seviyorum. Sen beni karanlık derinliklerden elini uzatarak çıkardın. İyiki sana tutunmuşum. Seninle hayatım aydınlıklar içinde.''