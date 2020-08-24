Cansel Elçin Zeynep Tuğçe Bayat ile evlendi Instagram'da böyle duyurdu
Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, nikah masasına oturdu, ikili, aile yakınlarının katıldığı bir törenle evlendi. Elçin, Instagram'dan oldukça romantik bir notla evliliği duyurdu.
Uzun zamandır aşk yaşayan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, dünyaevine girdi. Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikili, aile yakınlarının ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.
Cansel Elçin, evlilik haberini sevenleriyle sosyal medya hesabından paylaştı ve oldukça romantik bir mesaj yayımladı. Elçin yazdıklarında şunları kaleme aldı:
''Hayatımın en güzel günü. seni çok seviyorum. Sen beni karanlık derinliklerden elini uzatarak çıkardın. İyiki sana tutunmuşum. Seninle hayatım aydınlıklar içinde.''
''Güzelliğine, enerjine, zekana, yaratıcılığına hayran olmamak mümkün değil. Sadece sana değil, etrafını, dokunduğun, ürettiğin ,sevdiğin her şeyi bana da sevdirdin.''
''Hayatımın en güzel günü. seni çok seviyorum. Sen beni karanlık derinliklerden elini uzatarak çıkardın. İyiki sana tutunmuşum. Seninle hayatım aydınlıklar içinde.''