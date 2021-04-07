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Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Kısmetse Olur'un gelin adayıydı

Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Kısmetse Olur'un gelin adayıydı

Kısmetse Olur'la ünlenen Cansel Çördük sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Çördük, yıllar içerisindeki değişimi ve cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Kısmetse Olur'un gelin adayıydı

Bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük değişimi ile herkesi şoke etti. İddialı pozlarını paylaşmaktan geri durmayan Cansel'e takipçilerinden beğeni yağıyor.

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Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Kısmetse Olur'un gelin adayıydı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük geçirdiği estetik operasyonlarla geçmiştekinden oldukça farklı görünüyor.

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Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Kısmetse Olur'un gelin adayıydı

Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Cansel Çördük yaptığı son paylaşımla da olay oldu.

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Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Kısmetse Olur'un gelin adayıydı

Transparan bir pantolon giyerek üstüne de bikini tercih eden Çördük ilginç maskesini de takıp poz verdi. 

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