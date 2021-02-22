Cansel Çördük Bahar Candan'a benzeyince dalga konusu oldu Kısmetse Olur'da yarıştı
Kısmetse Olur programında yarışmacı olarak tanınan Cansel Çördük, son haliyle Bahar Candan'a benzetildi.
Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan Kısmetse Olur'da gelin adayı Cansel Çördük, estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüştü. Son haliyle ise Bahar Candan'a benzeyince sosyal medyanın diline düştü.
Takipçileri Cansel Çördük ile dalga geçerek "Photosop'u bırakman lazım Bahar Candan'a benziyorsun" yorumu yağdırdı.
Photoshop'u da abartan Çördük, takipçileri tarafından uyarıldı fakat yapılan yorumları kulak ardı etmeyi tercih ettiği ortada. İşte Cansel Çördük'ün son halleri ve yapılan yorumlar...
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