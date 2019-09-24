Cannes'da transparan kıyafeti olay olan Meryem Uzerli'nin Emmy şıklığı
71. Emmy Ödülleri Los Angeles'ta sahiplerini bulurken Türkiye'den de Meryem Uzerli, törene katıldı.
Geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'nde giydiği transparan kıyafetiyle adından uzun bir süre bahsettiren Meryem Uzerli, bu sefer 71. Emmy Ödülleri'ndeki şıklığı ile dikkatleri üzerine çekti.
Los Angeles'ta 71.si düzenlenen Emmy Ödülleri'ne birçok ünlü isim katılırken Türkiye'den de Meryem Uzerli, Emmy'e katıldı. 36 Yaşındaki güzel oyuncu Uzerli, Emmy Ödülleri'nde giydiği kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekerken verdiği Emmy pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmedi.
Ayrıca Uzerli kendisi gibi Alman kökenli olan ünlü model Heidi Klum ile de partide bir araya geldi ve beraber çekildikleri fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.
Meryem Uzerli, Emmy öncesi estetik yaptırdı ardından törene katıldı. Uzerli, botoks ve dolgu yeniletti, 30 bin TL ödedi. Oyuncu, bir yıl önce aynı doktora 75 bin TL’lik işlem yaptırmıştı.