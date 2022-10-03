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Canlı yayında Türkiye'yi hedef alan Miçotakis'e kötü sürpriz CNN İnternational ekrana yansıttı

Canlı yayında Türkiye'yi hedef alan Miçotakis'e kötü sürpriz CNN İnternational ekrana yansıttı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis CNN International'da göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği anlar yansıdı. Görüntülerin devamında, Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyor.

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Yunanistan ve Türkiye arasında gerginlik günden güne artıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Ege Denizi'nde yaşanan göçmen krizi ile ilgili sorulan bir soru karşısında zor anlar yaşadı.

CNN International'da yayına katılan Yunanistan Başbakanı'na Ege Denizi'ndeki göçmenlerin durumu soruldu. Miçotakis'in göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği görüntüler yansıdı.

Başbakan, o görüntüler karşısında zor anlar yaşadı. Görüntülerin devamında Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyor.

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