Canlı yayında şoke eden corona virüs (Covid-19) dehşeti! Muhabir böyle bayıldı

Lübnan'da bir televizyon kanalında canlı yayında; corona virüsü salgını hakkında haber sunan muhabir bayıldı. Coronavirüsü haberi sunarken canlı yayında bayılan muhabirin yüksek ateş sebebiyle kendinden geçtiği açıkladı. Muhabirin corona virüsü salgınından etkilenip etkilenmediği konusunda bir açıklama yapılmadı.İşte o görüntüler...