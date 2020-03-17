Canlı yayında şoke eden corona virüs (Covid-19) dehşeti! Muhabir böyle bayıldı
LÜBNAN’da bir televizyon muhabiri, canlı yayın sırasında yüksek ateş nedeniyle bayıldı. Korona virüs önlemi olarak maske takan muhabir canlı yayında bir anda yere yığılınca herkes şaşırdı.
Lübnan'da bir televizyon kanalında canlı yayında; corona virüsü salgını hakkında haber sunan muhabir bayıldı. Coronavirüsü haberi sunarken canlı yayında bayılan muhabirin yüksek ateş sebebiyle kendinden geçtiği açıkladı. Muhabirin corona virüsü salgınından etkilenip etkilenmediği konusunda bir açıklama yapılmadı.İşte o görüntüler...