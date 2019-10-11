Canlı yayında saldırıya uğrayan Abdullah Ağar bomba tweetleri paylaştı

Akçakale'de canlı yayın yapan Habertürk ekibine keskin nişancı saldırısıyla ilgili güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, yayın yapılan yerin koordinatlarının SDG'ye iletilip bombalanacağına dair tweetleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Habertürk ekibi, sınırın sıfır noktasındaki Akçakale'de canlı yayın yaptığı sırada keskin nişancı saldırısına uğradı. Yayın ekibi canlı yayını kesmek zorunda kaldı.

Askeri harekatla ilgili tüm gelişmeleri başından beri aktaran Habertürk ekibi, yayınlarıyla terör örgütünü çileden çıkardı. Gazetecileri hedef alan canilerin alçak yazışmaları ortaya çıktı.

Keskin nişancıların saldırısı sırasında soğukkanlı tavrıyla dikkat çeken Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, hainlerin niyetini ifşa etti. Kendilerinin bilinçli bir şekilde hedef alındığını Twitter hesabından paylaşan Ağar, "Sizden korkan sizden beter olsun. Zalimin sonu gelirken zulmünü arttırırmış" diye yazdı.

Vuramadığı için yüzüne tükürmüş

Saldırıyla ilgili edindiği bilgiyi aktaran Ağar, sözde komutanın kendilerini vuramadığı için keskin nişancının yüzüne tükürdüğünü yazdı.

Sizden korkan sizden beter olsun

Abdullah Ağar kimdir?

Akçakale'de keskin nişancıların hedefi olan Abdullah Ağar merak konusu oldu. "Aslen nereli? "evli mi?" soruları soruldu. Ayrıntılar haberimizde

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 1967 yılında Ankara'da doğdu. Eğitim ve öğretim hayatını Ankara'da tamamlayan Ağar, 1989 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Önce komando, daha sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim komutanı olan Ağar, Bestler/Dereler, Gabar, Menteş, Cudi, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Kuzey Irak, Azerbaycan gibi birçok bölgede çok önemli görevlerde bulundu.

Yüzbaşı olarak emekli olan Abdullah Ağar'ın, "5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz", "Bir Millet Uyanıyor - 7 Ölüm Dağları Bekler "Cudi Dağı", "Türk Komandoları: Silahın Zülfikar'ın Olsun Mehmetçik", "Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı", "Toprak Mehmet'e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum", "Baskın: Biz Bu Dağların Erleri", "Işid ve Irak - Beled el-nifak vel şikak!" isimli toplam 7 kitabı bulunuyor.