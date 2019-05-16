Canlı yayında dudaklarına yapışmıştı! Kubrat Pulev'e cinsel taciz kursu cezası

California Spor Komisyonu tarafından lisansı süresiz iptal edilen Kubrat Pulev’e, ayrıca dava açılmıştı. Mahkeme, Kubrat Pulev’in cezasını belirledi. Yapılan duruşma sonunda Kubrat Pulev’in 2 bin 500 dolar para cezası ödemesine ve ‘cinsel istismar kursu’na gitmesine karar verildi.