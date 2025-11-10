BIST 10.925
Canlı yayında dikkat çeken Demirtaş detayı! Hafta başında serbest kalabilir

TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili konuştu. Kulat, Demirtaş'ın hafta başında tahliye edilebileceğini izleyicilerle paylaştı...

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, Demirtaş'ın hukuki sürecinin AİHM kararları ve Anayasa ile yakından ilişkili olduğunu belirterek, mahkeme sürecinin nasıl şekilleneceğinin yakından takip edildiğini ifade etti.

"HAFTA BAŞINDA SERBEST KALABİLİR"

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat,

"Hafta başında Demirtaş serbest kalabilir. Demirtaş’ın konusu AİHM kararları ve Anayasa ile ilgili. Mahkeme süreci nasıl şekillenecek göreceğiz. Ankara’da hafta başında hızlı bir tahliyenin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.”

dedi.

