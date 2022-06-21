Canlı yayında cin çıkaran Pelin Hürman'ın eski haline bakın kırmızı minisiyle bambaşka çıktı!

Sosyal medyanın son iki gündür en çok konuştuğu konulardan biri de sözde metafizik uzmanı olan Pelin Hürman oldu. Beyaz TV'nin youtune kanalında cin çıkarma seansı yaparak izleyenlerin akıl sınırlarını zorlayan Pelin Hürman'ın eski halleri ortaya çıktı. Eşi olduğunu söyleyen birinin yorumu ise kafa karıştırdı.