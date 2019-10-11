Canlı yayında böyle bağırdı: Şuraya kendimi asarım

CHP Milletvekili Gürsel Erol'un Abdullah Öcalan ile ilgili iddiası Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş'ı çıldırttı. Karataş, Erol'u iddiasını ispatlamasını isterken ikili arasında "yalaka" kavgası yaşandı.

Barış Pınarı Harekatı tartışması Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş ile CHP Milletvekili Gürsel Erol'u karşı karşıya getirdi. Erol, CHP'yi operasyona karşı çıkanlarla ağız birliği yapmakla suçlayan Karataş'a eski yazılarını hatırlatınca stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Mehmet Metiner'in de canlı yayın konuğu olduğu CNN Türk'teki programa Orhan Karataş ve Gürsel Erol'un Abdullah Öcalan kavgası damga vurdu. Barış Pınarı Harekatı için camilerde okutulan Fetih Duası'nın eleştirilmesine anlam veremediğini söyleyen Karataş, CHP'nin operasyona karşı çıkan odaklarla ağız birliği yaptığını ileri sürdü.

Erol eski yazılarını hatırlattı

CHP'ye yönelik eleştirilerin doğru olmadığını söyleyen Erol, parti olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini; ancak siyasetin gelip geçici olduğunu önemli olan devlet aklının korunması gerektiğini ifade etti. Erol, Karataş'a Ortadoğu gazetesinde AK Parti'ye yönelik eleştirilerini hatırlatınca ikili arasında tartışma yaşandı.