Canlı yayında birbirlerine girdiler! Erman Toroğlu çileden çıktı
Önceki gün oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumlayan Erman Toroğlu ve Turgay Demir, A Spor ekranlarında canlı yayın esnasında kavgaya tutuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda son dakikalarda bulduğu frikik golüyle 2-1 galip gelirken, maç sonu spor yorumcularının kavgası olay oldu. A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programının yorumcuları Erman Toroğlu ve Turgay Demir, laf dalaşına girdi.
Programın moderatörü Serkan Korkmaz ile Gary Medel'in pozisyonu üzerine tartışmaya başlayan Turgay Demir'e sinirlenen Erman Toroğlu, "Sana ne!" şeklinde sert bir tepki gösterince olanlar oldu.
Turgay Demir'in "Sen bana neden karışıyorsun" sözüne Erman Toroğlu, "Benim sana karıştığım yok oğlum" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Turgay Demir, Erman Toroğlu'na "Ben senin oğlun değilim hocam. Bana 'taraflı' diyorsan, en büyük taraflı sensin. Ben tarafsızım" diyerek çıkıştı.
Bir daha program yapmam!
Erman Toroğlu'nun "Ben bu adamla bir daha program yapmam" sözüne Turgay Demir de "Aman çok da umrumda! Bir daha program yapmayız" cevabını verdi.