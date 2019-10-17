Canlı yayında asker selamı verdi Ece Üner sosyal medyanın gündemine oturdu
Barış Pınar Harekatı nedeniyle geçtiğimiz günlerde sınır hattında yayın yaparak gündeme gelen Show TV Haber Spikeri Ece Üner, verdiği asker selamıyla takdir topladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya attığımız golün ardından futbolcularımızın asker selamını UEFA'nın incelemeye almasını yorumladığı haberini sunan Ece Üner, yayın esnasında birkaç saniyeliğine asker selamı verdi.
Ece Üner'in asker selamı, sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı. Ayrıca Ece Üner, harekatın başladığı ilk günlerde de Suriye sınırına giden ilk haber spikerleri arasındaydı.
Meslekteşını savunmuştu: Mehmetçik'in yanında olduğunu asker selamı ile gösteren Ece Üner, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Buket Aydın'ı savunmasıyla da gündeme gelmişti.
Bir sitemim var: Ece Üner, Buket Aydın'ın sınırdaki makyajlı fotoğrafını, şu şekilde savunmuştu:
- "Canım insanlık; size bugün bir anne, bir kadın ve geçtiğimiz birkaç günde ölüm tehlikesi atlatmış bir gazeteci olarak bir sitemim var; Buket Aydın sınırda gözlerimin önünde hiçbir komando, özel harekat, jandarma, polis koruması!! olmadan görevini yaptı."