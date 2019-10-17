Canlı yayında asker selamı verdi Ece Üner sosyal medyanın gündemine oturdu

Bir sitemim var: Ece Üner, Buket Aydın'ın sınırdaki makyajlı fotoğrafını, şu şekilde savunmuştu:

- "Canım insanlık; size bugün bir anne, bir kadın ve geçtiğimiz birkaç günde ölüm tehlikesi atlatmış bir gazeteci olarak bir sitemim var; Buket Aydın sınırda gözlerimin önünde hiçbir komando, özel harekat, jandarma, polis koruması!! olmadan görevini yaptı."