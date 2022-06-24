Canlı yayında açıkladı! "Bunu alt yazı yazalım.." Sinan Akçıl'ın Hülya Avşar itirafı sosyal medyayı salladı

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra ünlü isimlere verdiği şarkılarla da tanınan, oyuncu Burcu Kıratlı ile olan boşanmasıyla sık sık gündeme gelen sanatçı Sinan Akçıl, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programının sezon finali konuğuydu. Müzik kariyeri ve özel hayatına dair açıklamalar yapan Akçıl ünlü olmayan biriyle evlenmek istediğini canlı yayında duyurdu.. Ünlü sanatçı bunu alt yazı yazalım diyerek ""Bence Türkiye'nin en güzel kadını Hülya Avşar" dedi...