Canlı ayında 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte mide bulandıran o görüntüler...

BURSA'da sosyal medyada küçücük çocuğa canlı yayında cinsel istismar kamerada... Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla 12 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuğun istismar edildiği ortaya çıktı. Paylaşımların ardından şüpheli şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Duysun adlı sosyal medya hesabından paylaşılan videoda “@MahirSert5” adıyla hesap açan kimliği belli olmayan bir kişinin 12 yaşında olduğunu söyleyen çocuğu istismar ettiği görüldü.

Görüntülere, canlı yayın açan şahsın, çocuğun elini cinsel organına götürdüğü anlar yansıdı. Sosyal medyada görüntülere tepki yağdı.

İğrenç olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi şüpheli şahsı gözaltına aldı.