BIST 5.349
DOLAR 18,65
EURO 19,86
ALTIN 1.077,74
GÜNCEL

Canlı ayında 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte mide bulandıran o görüntüler...

BURSA'da sosyal medyada küçücük çocuğa canlı yayında cinsel istismar kamerada... Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla 12 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuğun istismar edildiği ortaya çıktı. Paylaşımların ardından şüpheli şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Duysun adlı sosyal medya hesabından paylaşılan videoda “@MahirSert5” adıyla hesap açan kimliği belli olmayan bir kişinin 12 yaşında olduğunu söyleyen çocuğu istismar ettiği görüldü.

Görüntülere, canlı yayın açan şahsın, çocuğun elini cinsel organına götürdüğü anlar yansıdı. Sosyal medyada görüntülere tepki yağdı.

İğrenç olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Murat Ülker Kadar'daki dünya şampiyonasına Milli Takım formasıyla gidip Fenerbahçe sloganı attı
Murat Ülker Kadar'daki dünya şampiyonasına Milli Takım formasıyla gidip Fenerbahçe sloganı attı
Camide pasta kesip nikah kıydılar! Olay olan görüntü için imamı ikna etmişler
Camide pasta kesip nikah kıydılar! Olay olan görüntü için imamı ikna etmişler
Macron teselli etti Kylian Mbappe yüzüne bile bakmadı Erdoğan'ın yanındaki gol sevinci de olay oldu
Macron teselli etti Kylian Mbappe yüzüne bile bakmadı Erdoğan'ın yanındaki gol sevinci de olay oldu
Müge Anlı ATV 3 çocuğun aç bırakılıp işkence gördüğü ev! Kapısına hayvan zili asmışlar
Müge Anlı ATV 3 çocuğun aç bırakılıp işkence gördüğü ev! Kapısına hayvan zili asmışlar
Katar şampiyonluğunda TRT spikeri Arjantin kalecisi Martinez ile birlikte ağladı
Katar şampiyonluğunda TRT spikeri Arjantin kalecisi Martinez ile birlikte ağladı
Tekel bayisine girip 'Müslümanım diyorsunuz alkol satıyorsunuz' dedi dayağı yedi
Tekel bayisine girip 'Müslümanım diyorsunuz alkol satıyorsunuz' dedi dayağı yedi
Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Deprem anı saniye saniye kamerada
Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Deprem anı saniye saniye kamerada
Müzisyen Mehmet Dudarık’ın saldırıya uğradığı anlar kamerada
Müzisyen Mehmet Dudarık’ın saldırıya uğradığı anlar kamerada
Dayanamadım! Kılıçdaroğlu'na kimlerle komplo kurduğumuzu CNNTürk'te açıkladım!
Dayanamadım! Kılıçdaroğlu'na kimlerle komplo kurduğumuzu CNNTürk'te açıkladım!
Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-iHA hedefi tam isabetle vurdu
Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-iHA hedefi tam isabetle vurdu
Ölen yaşlı adamın gözlüğünü çalan hırsıza akrabalarından meydan dayağı
Ölen yaşlı adamın gözlüğünü çalan hırsıza akrabalarından meydan dayağı
Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymak istedi
Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymak istedi