Çankırı'da yürekler ağza geldi! Servis otobüsü ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralı

Çankırı'da servis otobüsü ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çankırı'da servis otobüsüyle panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yusuf E. yönetimindeki 61 KT 942 plakalı panelvan, D-100 kara yolu Kurşunlu ilçesi mevkisinde kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir fabrikanın işçilerini taşıyan Erdinç V. idaresindeki 18 ACM 985 plakalı servis otobüsüne çarptı.

Kaza sonucu otobüste hasar meydana gelirken panelvan sürücüsü ile araçta bulunan Kubilay B. ve İsmail E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar daha sonra Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

