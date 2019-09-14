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Çankırı'da üst üste iki deprem! Ankara'da hissedildi

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem Ankara'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. İlk depremin hemen 9.03'te 4,8'lik bir deprem daha meydana geldi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem Ankara'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. İlk depremin hemen 9.03'te 4,8'lik bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir."

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