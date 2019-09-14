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Çankırı'da üst üste iki deprem! Ankara ve çevre illerde de hissedildi

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem Ankara'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. İlk depremin hemen 9.03'te 4,8'lik bir deprem daha meydana geldi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem Ankara'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. İlk depremin hemen 9.03'te 4,8'lik bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan açıklama var
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları oluştu. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ankara ve çevre illerde de hissedildi
Merkez üssü Çerkeş ilçesi olan depremlerin Ankara ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

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