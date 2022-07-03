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Çankırı Dodurga'da seçimleri AK Parti kazandı

Çankırı Dodurga'da seçimleri AK Parti kazandı

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.

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Çankırı'da, 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da seçim heyecanı yaşandı.

En son 2009'da belediye başkanını seçen ilçe halkı, 13 yıl aranın ardından başkanlık seçimi için sandık başına gitti.

Dodurga'da ilkokul, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oy kullanıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesince açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Seçimde belediye başkanlığı için aday olan isimler;

AK Parti - Hasan Hüseyin Kaşıkçı

Demokrasi ve Atılım Partisi - Şerafettin Kaplan

Demokratik Sol Parti - Namık Kaya

Yeniden Refah Partisi - Hakan Kuşcu

Saadet Partisi - İbrahim Çolak

Memleket Partisi - Osman Dede

Adalet Partisi - Emine Yayla

Türkiye Değişim Partisi - Kamil Erdoğdu

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