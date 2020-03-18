Çankaya Köşkü'nde dikkat çeken koronavirüs önlemi Erdoğan konuşacak

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüs zirvesinde Covid-19 önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ ve solunda oturanlarla arasına geniş mesafe konulurken, toplantıya katılan diğer isimlerin de birbirlerinden uzak oturtuldukları görüldü. Erdoğan'ın "Ulusa Sesleniş" konuşması yapacağı salon da dezenfekte edilen salondaki koltuklar arasına birer koltuk boş bırakıldı. Katılımcılar için "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz." uyarıları konuldu.