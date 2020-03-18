Çankaya Köşkü'nde dikkat çeken koronavirüs önlemi Erdoğan konuşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapacağı basın toplantı salonunda yeni tip koranavirüs (Covid-19) önlemleri alındı.
Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüs zirvesinde Covid-19 önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ ve solunda oturanlarla arasına geniş mesafe konulurken, toplantıya katılan diğer isimlerin de birbirlerinden uzak oturtuldukları görüldü. Erdoğan'ın "Ulusa Sesleniş" konuşması yapacağı salon da dezenfekte edilen salondaki koltuklar arasına birer koltuk boş bırakıldı. Katılımcılar için "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz." uyarıları konuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapacağı basın toplantı salonunda yeni tip koranavirüs (Covid-19) önlemleri alındı.
Dezenfekte edilen salondaki koltuklar arasına birer koltuk boş bırakılarak, katılımcılar için "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz." uyarıları konuldu.