Cani damat öldürdüğü kayınvalidesini beton döküp, 5 katlı binanın zeminine gömmüş

Kent merkezinde evli olan kızının evinde yaşayan Altue El Hassan, 8 Ağustos günü aniden ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan El Hassan için ailesi, emniyete kayıp başvurusunda bulunuldu. Altue El Hassan'ı bulmak için çalışma başlatan ekipler Muhmat El Ali'nin hareketlerinden şüphelenerek sorguya aldı.