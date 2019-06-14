Cani baba bebeğini aşağı atmıştı! İşte pes dedirten ceza
GÜNEY AFRİKA'da gecekondu eylemi sırasında çocuğunu evin çatısından aşağı atan baba, hapse girmekten kurtuldu.
38 yaşında olduğu belirtilen baba, Joe Slovo kasabasında yasadışı yerleşimlerin yıkılması için gelen ekibe direnirken, bir yaşındaki bebeğini çatıdan fırlatmış, minik bebek şans eseri polisler tarafından havada yakalanmıştı.
Cinayete teşebbüs suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan baba, çocuğa yönelik istismar suçunu kabul ederek hapse girmekten kurtuldu. Hâkim, babaya bir yıl hapis verirken,cezayı erteledi ve 265 pound (yaklaşık 1600 lira) para cezasına hükmetti.
Geçen nisan ayında yaşanan olay kameralara yansımıştı. Baba bebeğini bacaklarından tutup sallıyordu. Akabinde polis müdahale edince, baba çocuğu aşağıya fırlattı. Çocuk, bir polis tarafından havada tutuldu.
İngiliz The Mirror gazetesinin haberinde adı belirtilmeyen bebek, sosyal hizmetler gözetiminde annesine teslim edilirken, baba gözaltına alınmıştı. İngiliz medyası, protesto gösterisi sırasında eylemcilerin babaya "at, at, at" diye bağırdığı bilgisi de yer aldı.