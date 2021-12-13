Cani baba 7 yaşındaki kızının boğazını kesti! 'Seni çok seviyorum güzel kızım' deyip katletti
İSTANBUL. Pendik'te cani baba Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Cani babanın sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak “Seni çok seviyorum güzel kızım” dedikten sonra kızını öldürdüğü öğrenildi.
İstanbul Pendik'te boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren baba intihar girişiminde bulundu. Cani babanın sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak “Seni çok seviyorum güzel kızım” dedikten sonra kızını öldürdüğü öğrenildi. Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Katil babanın, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve cinayeti işlemeden önce kızını anneannesinden aldığı öğrenildi.
Korkunç olay dün gece saat 21.00 sıralarında Pendik ilçesi Kavakpınar Hızır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Habip Öztürk, cinnet getirince 7 yaşındaki kız çocuğunu rehin alarak boğazından kesti. Ardından intihara teşebbüs etti.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine Haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, Baba Habip Öztürk'ün ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Eşinden uzaklaştırma kararı var
7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra kendi hayatına son vermek isteyen Habip Öztürk’ün, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Cinayetin ardından intihar teşebbüsünde bulunan baba ise ameliyata alındı.