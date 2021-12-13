Cani baba 7 yaşındaki kızının boğazını kesti! 'Seni çok seviyorum güzel kızım' deyip katletti

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine Haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, Baba Habip Öztürk'ün ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.