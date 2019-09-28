Caner Erkin'in eşinden alkışlanacak hareket Şükran Ovalı kazandığı tüm parayı bağışladı
2017 yılında evlendiği Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'den 2018 yılında bebek sahibi olan oyuncu Şükran Ovalı, rol aldığı tiyatro oyununun tüm gelirini bir köy okuluna bağışladı.
‘Evlat’ tiyatrosu merakla beklenirken, Şükran Ovalı'dan örnek bir davranış geldi. Ovalı, oyundan kazanacağı tüm parayı, Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına bağışladı.
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Onur Saylak, Şükran Ovalı, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Sezin Akbaşoğulları’nın rol aldığı ‘Evlat’, 4 Ekim’de izleyicilerle buluşacak. Peki bağış hareketiyle beğeni toplayan Şükran Ovalı kimdir?
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Şükran Ovalı kimdir?
Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir’de ailesinin tek çocuğu olarak Eşrefpaşa’da doğmuştur. Annesi babası boşanmıştır.
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İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe'de bitirdikten sonra İstanbul’a gitti.
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