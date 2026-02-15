Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile ilk karşılaşmasını anlattı! Bunu kimse bilmiyordu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Enis Arıkan'ın programına katılan ünlü futbolcu, Şükran'ı ilk defa cilt doktorunda gördüğünü ve tanışabilmek için büyük çaba harcadığını açıkladı.
Erkin, "Doktora gidip 'Bizi mutlaka tanıştır' dedim. Sırf tanışabilmek için 4-5 saat bekledim fakat hiç yüz vermiyordu" diyerek o günü anlattı. Tanıştıkları gün İstanbul'da büyük bir sel yaşandığını da belirten futbolcu:
"Taksiler, arabalar gelmiyordu. Bende VIP, büyük bir araç vardı. Oradaki teyzelere 'Hepinizi eve bırakırım' dedim ama Şükran gelmiyordu" ifadelerini kullandı.