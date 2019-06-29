Caner Erdeniz ile evlenen Müge Boz eleştirilere öyle bir yanıt verdi ki! 'Gidin tedavi olun!'
Basketbolcu Caner Erdeniz ile İspanya'da evlenen oyuncu ve sunucu Müge Boz; evliliği ve hamileliğiyle ilgili yorumlara sosyal medyadan isyan etti.
Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 13 Haziran'da Barcelona'da evlenen oyuncu ve sunucu Müge Boz, düğün fotoğraflarını ve videosunu Instagram hesabından paylaştı. 35 yaşındaki oyuncu, video ile birlikte kendisi ve evliliğiyle ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. İşte Boz'un o açıklaması:
"Bir süre önce, çok sevdiğim ve ‘hayat arkadaşım olsun’ dediğim erkek olan, Caner Erdeniz ile yaşamlarımızı birleştirdik. Beraberliğimizin ilk anından bu yana yaşadığımız çocuksu mutluluğumuzu, aşkımızı ve eğlencemizi yansıtacak videomuzu Barcelona’da her zamanki gibi inanılmaz eğlenerek çektik. Ve sizlerle paylaşıyorum şimdi. Beraberliğimizin hep böyle eğlenceli, komiklikli, kahkaha dolu, içten, özgürce, koşulsuz severek, adeta bir lunapark tadında olması dilekleriyle..."
"Bazı geçmişten valizi yüklü insanlar mutlu haberimizi ve ardından da bebeğimiz olacağı haberini sevenlerimizle paylaştıktan sonra ne çok olumsuz ve şaibeli yorumlar yaptınız. 'Yok bebek kaç haftalık, yok bebeği yutturmaya çalıştınız, yok bebek vardı sonra evlendiniz....' Şimdi bu olumsuz yorum yapanlara birkaç soru sormak istiyorum" diyen Müge Boz sözlerine şöyle devam etti:
"Aynaya bakınca bu yaptığınız yorumlardan hiç yüzünüz kızarıyor mu? Keni yaşamınızda uğraşacak değerli bir şeyleriniz olmadığı için birilerinin yaşamı üzerinden kendinizi varetmek nasıl bir duygu? Benim yanlış bir şey yaptığımı ima eden yorumlarınızı yaparken, sizler bu yorumları yaparak çok mu doğru şeyler yaptığınızı sanıyorsunuz? Gerçekten üzücü, kırıcı hem de çok yaralayıcı. "