Caner Cindoruk Kanal D Sadakatsiz dizisi için gelen küfürlere teşekkür etti
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin ilk bölümü ilgiyle izlendi. Cindoruk, izleyenlere teşekkürlerini sundu.
Doctor Foster dizisinden uyarlanarak çekimlerine başlanan Sadaktsiz dizisi ilk bölümüyle iddiasını ortaya koymayı başardı. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Cansu Dere’nin hayat verdiği Asya karakterinin yaşadığı ihanet sosyal medyada Ezel dizisini akıllara getirdi.
İlk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran dizinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk ilgi gösterenlere teşekkür etti. Dizide eşini aldatan Volkan karakterini canlandıran Cindoruk kendisine küfür edenlere esprili bir şekilde cevap vermeyi seçti.
Başarılı oyuncu Caner Cindoruk karakteri için yapılan olumsuz eleştirilere cevap verdi. Bir izleyicinin ‘Caner Cindoruk şimdiden kusura bakmasın, ben bu karaktere çok söveceğim ama içimden’ yorumunu paylaşan ünlü isim, “Yorumlarınız, küfürleriniz için teşekkürler” yanıtını verdi.
Caner Cindoruk: 17 Nisan 1980'de Adana'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk’tur. Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk'ta tiyatro oyuncusudur. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti.