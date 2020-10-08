Caner Cindoruk Kanal D Sadakatsiz dizisi için gelen küfürlere teşekkür etti

Caner Cindoruk: 17 Nisan 1980'de Adana'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk’tur. Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk'ta tiyatro oyuncusudur. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti.