Caner Çalışır'ın tabutunun başında Hakan Kakız gözyaşlarına boğuldu
Caner Çalışır, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Arnavutköy'de toprağa verildi. Yakın arkadaşı Hakan Kakız, tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, sabaha karşı geçirdiği kal krizi sonucunda hayatını kaybetti. Tüm sevenlerini yasa boğan Çalışır'ın yakın arkadaşı fenomen Hakan Kakız, cenaze töreninde zor anlar yaşadı, o anları da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Acı haberi duyduğu anda Instagram hesabından Caner Çalışır ile fotoğrafını paylaşarak, "Çocukluk anılarım gitti. Şuan tarifsiz duygular içindeyim. Ağlıyorum, susuyorum, boş boş bakıyorum. Ölüm çok acı ama erken ölüm her şeyden acı. Hepimiz şoktayız. Ani bir kalp krizinden dolayı vefat etti Caner'imiz. Nurlar içinde uyu eski dostum" paylaşımını yaptı.
Ardından da Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın cenazesi için yola çıktığını ifade eden bir paylaşımda bulunarak, ''Gidiyorum ama kalbim nasıl dayanacak'' yazdı.
Yakın arkadaşını kaybetmesinin üzüntüsü her halinden belli olan Kakız, ''Allah'ım sen yardım et bize'' paylaşımıyla da dikkat çekti.