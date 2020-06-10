Caner Çalışır'ın tabutunun başında Hakan Kakız gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi duyduğu anda Instagram hesabından Caner Çalışır ile fotoğrafını paylaşarak, "Çocukluk anılarım gitti. Şuan tarifsiz duygular içindeyim. Ağlıyorum, susuyorum, boş boş bakıyorum. Ölüm çok acı ama erken ölüm her şeyden acı. Hepimiz şoktayız. Ani bir kalp krizinden dolayı vefat etti Caner'imiz. Nurlar içinde uyu eski dostum" paylaşımını yaptı.