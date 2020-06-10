Caner Çalışır öldü Kerimcan'ın ve Survivor Cemal Can'ın arkadaşıydı ölüm nedeni belli
FOX TV Benimle Söyle yarışmasında jüri üyeliği yapan Caner Çalışır, 31 yaşında hayatını kaybetti. İrem Derici, ''Kalbim sızlıyor'' diyerek duyurdu.
Kerimcan Durmaz, Danla Biliç ve son olarak Survivor'da yarışan Cemal Can'ın da yakın arkadaşı olarak da bilinen sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 31 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.
Caner Çalışır'ın ölüm haberinin kısa sürede duyulmasının ardından fenomenin 23 Nisan'da yaptığı son paylaşımının altına taziye yorumları yağdı.
İrem Derici de kendi sosyal medya hesabı Instagram'da Caner Çalışır'ın fotoğrafını paylaşarak, "Daha 1 hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" notunu paylaştı.
Fenomen Samet Liçina ise Caner Çalışır'ın fotoğrafını paylaşarak "Toprağın bol ruhun huzurlu olsun" yorumunu yaptı.