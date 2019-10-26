Canan Karatay'dan Zeytinyağı açıklaması "Altından daha değerlidir"
Hatay Altınözü'nde düzenlenen 3. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde Prof. Dr. Canan Karatay zeytinyağ ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Hatay Valiliği himayesinde, Altınözü Kaymakamlığı ve Belediyesinin ev sahipliğinde 3. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde konuşan iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Zeytinyağı altından çok daha değerlidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki zeytinyağı kanser hücrelerini öldürüyor." dedi.
Hatay Valiliği himayesinde düzenlenen Zeytinyağı Festivali'nde Canan Karatay'ın açıklamaları damga vurdu.
Zeytin ve yağının stratejik bir bitki olduğunu dile getiren Karatay, "Sağlıklı meyvedir, altın değerindedir. Zeytinyağı da altın suyudur çünkü altın için insanlar birbirini öldürüyor. Zeytin ve zeytin yağı ömrü uzatıyor. Zeytinyağı altından çok daha değerlidir." açıklamasını yaptı.
Kanser ilacı Zeytinyağ
Karatay "Zeytin ve yağı kanser, mide ve bağırsak hastalıklarının yanı sıra birçok hastalığın da ilacıdır" açıklamasını yaparak "Soğuk sıkım zeytinyağı bol bol tüketilirse, kilo almazsınız. Zeytinyağı karaciğer yağını giderir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, zeytinyağı kanser hücrelerini öldürüyor. Zeytinyağı eklem ağrılarını gideriyor, baş ağrılarını gideriyor, cildi yumuşatıp kadife gibi yapıyor." ifadelerini kullandı.