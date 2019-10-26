Canan Karatay'dan Zeytinyağı açıklaması "Altından daha değerlidir"

Zeytin ve yağının stratejik bir bitki olduğunu dile getiren Karatay, "Sağlıklı meyvedir, altın değerindedir. Zeytinyağı da altın suyudur çünkü altın için insanlar birbirini öldürüyor. Zeytin ve zeytin yağı ömrü uzatıyor. Zeytinyağı altından çok daha değerlidir." açıklamasını yaptı.