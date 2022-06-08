Canan Karatay'dan şok açıklama! 'Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır'
Prof. Dr. Canan Karatay, insanları yoke eden açıklamalarından birine daha imza attı. Tvnet'e konuk olan Karatay yaptığı haşimato ve obezite ile ilgili açıklamalarla sosyal medya da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Karatay, genç nüfun çok fazla ilaç tükettiği için kısır olduklarını söyledi.
Canan Karatay, gençlerin çoğunun kısır olduğunu iddia etti. Tvnet'e konuk olan Canan Karatay, Asuman Uğur'un sorularını yanıtladı. Obeziteye karşı şavaş açan Canan Karatay beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sorulara açıklama yaptı.
Prof. Dr. Canan Karatay doğru düzgün beslenilmediği fast food beslenmenin oboziteyi desteklediğini belirterek geçlerin ve çocukların sürekli ilaç kullandığını söyledi. 20 yaş altının günde 2 ve ya 3 ilaç içtiğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, çocukların, gençlerin hasta olduğunu hatta toplumda herkesin hasta olduğunu iddia etti.
Türkiye'deki nüfusun yaşlandığını açıklayan Prof. Dr. Canan Karatay, dünya genelinde en büyük sorunun gençlerin büyüklerinden daha az yaşaması olduğunu belirtti.
Dünya genelinde çocukların ömrünün büyüklerine göre kısa olmasının büyük bir sıkıntı yaratacağını ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay, Türkiye'de ise bu sorunun yeteri kadar görülmediğini ifade etti.