Canan Karatay'dan sigarayı bırakmak için yöntem! Peygamberimiz de yapardı dedi o gıdayı açıkladı
Canan Karatay 'Karatay Sözü' kitabıyla yine ezberleri bozmaya devam ediyor. Tuzun bilinenin aksine zararlı olmadığını söyleyen Karatay, sigarayı bırakmak için dahi o yöntemi önerdi.
Prof. Dr. Canan Karatay, Akşam gazetesine verdiği demeçte kaya tuzu hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.
"Kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzunun yüzde 30-35'i tuzdur yüzde 80'i mineraldir. Katkı maddesi olmadan vücuda girmesi lazım" ifadesini kullanan Karatay, ardından "Yurt dışında tuz tedavi odaları var.
Evimde kaya tuzu lambaları var. Kaya tuzu vücuttaki tüm metalleri atar. Kaya tuzu emdiğiniz zaman ağzınızda bozulmuş olan tat duyguları reset olur" dedi.
"Hazır yiyecekler dilde 5. Bir tat duyusu geliştiriyor. Çocuklar, gençler kadınlar kola, şekerli içeceklerde bunu arıyor.