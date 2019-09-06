Canan Karatay: Şekerli ve gazlı içecekler çocukları hiperaktif yapıyor

"Kaya tuzu tüketin"

Kaya tuzunun insan vücudu için önemli bir mineral olduğunu belirten Prof. Karatay, "Kristal kaya tuzu doğal haliyle 84 minerali dengeli olarak barındırıyor. Kaya tuzu sağlık nedenidir. Çok önemli bir mineraldir. Saftır, işlem görmemiş, rafine olmamıştır sofra tuzu gibi. Hiçbir kimyasal içermez, hiçbir çevresel kirlenmeye maruz kalmamıştır. İnsan vücudunun bu dengeli ve doğal minerale çok ihtiyacı vardır. Bu nedenle tuz olmayan kaya tuzu, sağlığımız için gereklidir. Sağlıklı ve doğal beslenirsek, gıda takviyelerine hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz. İnternetten kesinlikle bu ürünler satın alınmamalıdır. Enerji içecekleri erken ölüme sebep oluyor. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmalıyız" diye konuştu.