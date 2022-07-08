Canan Karatay püf noktasını açıkladı! Et pişirme tarifi bomba karanfil detayına bakın

Et pişirmenin püf noktaları Kurban Bayramı dolayısıyla merak ediliyor. Uzman isim Canan Karatay sağlık açısından eti ızgarada pişirmeyi tavsiye ediyor. Akşam'da yer alan habere göre hem vitaminli hem de yumuşak bir et istiyorsanız Canan Karatay'ın açıklamalarına göz atın: