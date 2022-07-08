Canan Karatay püf noktasını açıkladı! Et pişirme tarifi bomba karanfil detayına bakın
Yaptığı açıklamalar verdiği tariflerle adından sıkça söz ettiren İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Kurban Bayramı'na saatler kala iyi et nasıl pişirilir? sorusunun cevabını verdi. İşte Karatay'ın et pişirme tavsiyeleri...
Et pişirmenin püf noktaları Kurban Bayramı dolayısıyla merak ediliyor. Uzman isim Canan Karatay sağlık açısından eti ızgarada pişirmeyi tavsiye ediyor. Akşam'da yer alan habere göre hem vitaminli hem de yumuşak bir et istiyorsanız Canan Karatay'ın açıklamalarına göz atın:
Et ızgarada pişirilirken önce harlı, sonra ağır ateşte pişirilmelidir. Böylece kabuk yapan etin kıymetli suyu dışarıya çıkmaz. Izgara hafif ateşte yapılır. Etler buzdolabından alındıktan sonra biraz bekletilir ve tuzu, ızgara yapıldıktan sonra serpilir.
Tencere kebaplarında tarçın ya da karanfil kullanılabilir. Karabiber her türlü kuşbaşı ete yakışır.
Kebaplar ve yahnilerde et ilk önce biraz yağ ilavesiyle hiç su konulmadan, bıraktığı suyu çekene kadar kısık ateşte pişirilir. Fazla esmerleşmemeli.