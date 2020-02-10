Canan Karatay koronavirüs için reçete yazdı: Yoğurt, sirke, turşu...

"Ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu, kristal kaya tuzu, bol lahana turşusu, lahana, brokoli, karnabahar ve turp yerseniz bağışıklık sisteminiz güçlenirse, gribal enfeksiyon olmazsınız. Çünkü biz virüslerle asırlardan beri vücudumuzda yaşıyoruz zaten."